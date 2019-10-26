Водителей предупреждают об изменении работы светофоров на трех перекрестках Петрозаводска

С 28 по 31 октября будут введены новые режимы работы светофоров на трех перекрстках на Голиковке и Зареке.

Изменения коснутся объектов на перекрестке улиц Правды, Калинина, Лыжной и Ключевского шоссе, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Луначарского, а также – проспекта Александра Невского и улицы Калинина. Новые режимы разделят транспортный и пешеходный потоки. Помимо этого, левый поворот с проспекта Александра Невского на улицу Калинина будет разрешен только для общественного транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска просит водителей и пешеходов быть внимательными на указанных перекрестках, а также руководствоваться установленными дорожными знаками, сигналами светофоров и положениями Правил дорожного движения.