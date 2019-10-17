Водителей предупреждают об отключении светофоров в центре Петрозаводска

В связи с ремонтом светофора на пересечении улиц Шотмана и Чапаева могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ориентировочно до 17.00 объект на Нижнем Чапаевском кольце будет отключен. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также планировать пути объезда.

Всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофорных объектов. В полном объёме специалисты завершат работы до 10 ноября.