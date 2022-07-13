Водителей просят быть «предельно внимательными» из-за отключения освещения на участке трассы в Карелии

Участок трассы «Сортавала» в Пряжинском районе Карелии временно останется без освещения из-за ремонта.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Освещение будет отключено ориентировочно в период с 19 июля по 1 августа на 500-метровом участке с 391-го по 392-й км автомобильной дороги А-121 «Сортавала» вблизи съезда к деревне Палалахта.

«Причина временного обесточивания осветительных приборов — выполнение необходимых работ с электрооборудованием. Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по этому участку в указанный период», — сообщили в ведомстве.