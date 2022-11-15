Водителей просят быть «предельно внимательными» при проезде через мост в пригороде Петрозаводска

На мосту в селе Деревянное водителям следует строго выдерживать рекомендованные дорожными знаками скорость, дистанцию между автомобилями и массу транспортного средства.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

На время выполнения капитального ремонта моста там установлены ограничения скорости — не более 20 км/ч, минимальная дистанция между автомобилями — 30 метров и ограничения по массе — 38 тонн.

Переправа активно используется, в том числе водителями грузовых автомобилей, перевозящих крупные и тяжеловесные грузы — лесоматериалы, камень, щебень, песок. Средняя длина автопоезда составляет 14 метров, а протяженность моста — около 30 метров. В случае нахождения на нем двух большегрузов высока вероятность повреждения конструкций моста, предупредили в ФКУ Упрдор «Кола».

Компания обратилась к водителям с призывом «быть предельно внимательными при движении по участку, где выполняются работы, и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков, установленных перед мостом».