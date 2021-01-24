Водителей просят убрать автомобили с проспекта в Петрозаводске

В ночь с понедельника на вторник по четной стороне Октябрьского проспекта будет производиться уборка снега, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД напомнили, что на Октябрьском проспекте установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств.

"Просим водителей обращать внимание на данные знаки при постановке транспортного средства на стоянку и информационные таблички под данными знаками - на них указаны дни недели и время уборки", - говорится в сообщении Госавтоинспекции города.

Нарушителей ждет штраф в 1500 рублей, а также эвакуация автомобиля на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, после открытия моста в Петрозаводске на нескольких улицах изменилось движение.