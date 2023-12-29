Водителей просят убрать машины на ночь из трех районов Петрозаводска

Подрядчик запланировал ночную уборку снега в центре, на Кукковке и в Октябрьском районе.

В ночь на среду, 3 января, в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улицах:



-Сортавальская;



-Пикярантская;



-Фролова;



-Балтийская;



-Парфенова;



-Октябрьский проспект;



-Железнодорожная;



-Горького;



-Герцена;



-Дзержинского;



-Свердлова.



Сне вывезут со следующих улиц:



-Сортавальская;



-Парфенова;



-Балтийская;



-Торнева;



-Фролова;



-К. Маркса.



Автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей, а также на информационные таблички под знаками.



Машины нарушителей эвакуируют на штрафстоянку, предупредили в Госавтоинспекции столицы Карелии.