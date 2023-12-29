Водителей просят убрать машины на ночь из трех районов Петрозаводска

Подрядчик запланировал ночную уборку снега в центре, на Кукковке и в Октябрьском районе.
В ночь на среду, 3 января, в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улицах:
-Сортавальская;
-Пикярантская;
-Фролова;
-Балтийская;
-Парфенова;
-Октябрьский проспект;
-Железнодорожная;
-Горького;
-Герцена;
-Дзержинского;
-Свердлова.
Сне вывезут со следующих улиц:
-Сортавальская;
-Парфенова;
-Балтийская;
-Торнева;
-Фролова;
-К. Маркса.
Автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей, а также на информационные таблички под знаками.
Машины нарушителей эвакуируют на штрафстоянку, предупредили в Госавтоинспекции столицы Карелии.
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