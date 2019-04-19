Водителей разделят на профессионалов и любителей

Министерство транспорта доработало проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения", которые должны ввести дополнительное обучение для профессиональных водителей.

Это следует из документов, опубликованных на сайте проектов нормативных правовых актов.

В новой версии законопроекта указывается, что для получения статуса профессионала придется пройти курсы повышения квалификации.

Также проект подразумевает разное обучение для работников сферы грузоперевозок и пассажироперевозок.

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