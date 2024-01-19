Водителей Петрозаводска предупредили о ночной уборке снега в трех районах города

Снег в карельской столице будут убирать на пяти улицах Петрозаводска.
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о планируемой уборке снега в карельской столице.
Так, в ночь с пятницы на субботу в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на следующих улицах:
- Герцена (нечётная)
- Березовая аллея (чётная)
- Попова (четная)
Вывозить снег будут с улицы Луначарского и
Онежской набережной.
Госавтоинспекторы попросили автолюбителей убрать машины на это время.
Автомобили, которые мешают работе снегоуборочной техники, эвакуируют на штрафстоянку.
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