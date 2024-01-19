Водителей Петрозаводска предупредили о ночной уборке снега в трех районах города

Снег в карельской столице будут убирать на пяти улицах Петрозаводска.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о планируемой уборке снега в карельской столице.



Так, в ночь с пятницы на субботу в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на следующих улицах:



- Герцена (нечётная)

- Березовая аллея (чётная)

- Попова (четная)

Вывозить снег будут с улицы Луначарского и

Онежской набережной.



Госавтоинспекторы попросили автолюбителей убрать машины на это время.



Автомобили, которые мешают работе снегоуборочной техники, эвакуируют на штрафстоянку.