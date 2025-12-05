Водителей в Петрозаводске будут массово проверять на трезвость

6 декабря в карельской столице пройдёт профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
С начала года в Петрозаводске произошло 48 ДТП с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди.
Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями, отмечают в ГАИ.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично — дорожной сети и т. д. Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.
О фактах управления транспортом нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции города по телефонам: 715-900, 78-44-44.
