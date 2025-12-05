Водителей в Петрозаводске будут массово проверять на трезвость

Ранее мы рассказывали, что Госавтоинспекция подвела итоги рейда, за три дня «попались» более 50 человек.

О фактах управления транспортом нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции города по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично — дорожной сети и т. д. Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

С начала года в Петрозаводске произошло 48 ДТП с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди.

