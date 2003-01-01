Водителей в Петрозаводске массово проверяют на трезвость

Сегодня, 3 ноября, в Петрозаводске проходит профилактический рейд «Контроль трезвости».

Дорожные полицейские массово проверяют водителей на дорогах карельской столицы.

Подобные мероприятия проводят регулярно для снижения количества аварий с участием нетрезвых водителей. С начала года в Петрозаводске произошло 48 ДТП по вине, в 11 случаях люди пострадали.

В ГАИ напомнили, что все сотрудники ДПС теперь работают с видеорегистраторами. Запись с этих устройств может стать доказательством в деле о нарушении.

О нетрезвых водителях можно сообщить в дежурную часть ГАИ Петрозаводска по телефонам: 715-900 или 78-44-44.

