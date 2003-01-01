РЕКЛАМА
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Водителей в Петрозаводске массово проверяют на трезвость

12:23

Водитель сбил опору дорожного знака с названием поселка в Карелии и скрылся

11:58

Карелия присоединится к общероссийскому празднованию Дня народного единства

11:25

Женщина и двое детей погибли на пожаре в Ленобласти

10:58

Суд в Карелии взыскал с работодателя компенсацию за производственную травму сотрудника

10:28

Жители поселка Валдай снова остались без автобусного сообщения

09:59

Появились подробности исчезновения двух мужчин на озере Долгое

09:32

Следственный Комитет доложит в Москву о ходе расследования покушения на убийство в Карелии

09:03

Танцоры из Карелии завоевали призовые места на Russian Open Championship в Москве

08:02

Запущено прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Венесуэлой

00:13

На трассе под Петрозаводском произошло ДТП с участием двух иномарок, есть пострадавший

23:01

Следком Карелии помог дольщикам Петрозаводска получить квартиры после 10 лет ожидания

22:02

Профессор Минздрава: до 80% случаев инсульта можно предотвратить

21:03

Международная выставка кошек «Юбилейный кубок Карелии» открылась в Петрозаводске

20:04

Житель Калевалы погиб в ходе СВО

19:02

Грузовик перевернулся и заблокировал дорогу в Прионежском районе Карелии. Пострадала девушка

18:01

В Беломорске задержали подростка, избившего человека и снявшего это на камеру

17:03

В Петрозаводске стартовал фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна

16:03

Опубликована схема движения троллейбусов в День народного единства

15:02

В Карелии создадут туристический маршрут по местам съемок фильма «А зори здесь тихие»

14:02

По поручению главы Карелии будут выделены деньги на ремонт больничного пешеходного моста через реку Олонка

12:50

Два человека пропали после ЧП с катером в Карелии

12:33

Массовое ДТП произошло под Петрозаводском

11:31

Карельский спортсмен Тимофей Петров завоевал два золота на Кубке мира по карате

10:35

Как пенсионер из Петрозаводска решил поменять масло в авто, а в итоге чуть не расстался с крупной суммой

09:37

Проверки на дорогах пройдут в праздничные дни в Карелии

09:20

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

09:00

Волевую победу одержала «Динамо-Карелия» над «Академией СКА» из Санкт-Петербурга

08:29

В Минобразования Карелии пояснили, почему воспитателям садика в Лоухи с сентября снизили зарплаты

08:01

Участники субботника построили еще два моста на трассе «Фонтаны»

07:30

Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов

00:10
Водителей в Петрозаводске массово проверяют на трезвость
Сегодня 12:23 Общество
Сегодня, 3 ноября, в Петрозаводске проходит профилактический рейд «Контроль трезвости».

фото: © ГАИ Карелии

Дорожные полицейские массово проверяют водителей на дорогах карельской столицы.

Подобные мероприятия проводят регулярно для снижения количества аварий с участием нетрезвых водителей. С начала года в Петрозаводске произошло 48 ДТП по вине, в 11 случаях люди пострадали.

В ГАИ напомнили, что все сотрудники ДПС теперь работают с видеорегистраторами. Запись с этих устройств может стать доказательством в деле о нарушении.
О нетрезвых водителях можно сообщить в дежурную часть ГАИ Петрозаводска по телефонам: 715-900 или 78-44-44.

Ранее в ГАИ рассказали, что 90% ДТП можно предотвратить.

