Водителей в Петрозаводске массово проверят на трезвость

Госавтоинспекция Петрозаводска предупреждает о мероприятии «Контроль трезвости».

Автоинспекторы Петрозаводска проверят завтра, 4 января, водителей города — в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции напоминают, что о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.