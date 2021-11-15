Водителей в Петрозаводске просят выбирать пути объезда из-за аварии на оживленной магистрали

Участок поврежденного водопровода в районе Лесного проспекта перекрыт, на проезжей части — скопление воды, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ЕДДС Петрозаводска проинформировали о перекрытии участка поврежденного водопровода в районе дома № 49 по Лесному проспекту. На проезжей части образовалось скопление воды, водителей просят выбирать пути объезда.

Напомним, сегодня ночью произошла авария на сетях водопровода на Лесном проспекте между Серпуховским и Ругозерским переулками.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», на утро пятницы на перекрестке Ругозерский — Лесной образовалась лужа глубиной около полуметра.

В пресс-службе Водоканала подтвердили, что заявка от ЕДДС по поводу прорыва водопровода на Лесном проспекте поступила ночью. На место сразу выехала аварийная бригада. В настоящее время специалисты занимаются устранением аварии.