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Водителей в Петрозаводске просят выбирать пути объезда из-за аварии на оживленной магистрали

Новости. Происшествия
14:24, 10 Декабря 2021
фото: © Михаил Терещенко / ТАСС

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Участок поврежденного водопровода в районе Лесного проспекта перекрыт, на проезжей части — скопление воды, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ЕДДС Петрозаводска проинформировали о перекрытии участка поврежденного водопровода в районе дома № 49 по Лесному проспекту. На проезжей части образовалось скопление воды, водителей просят выбирать пути объезда.

Напомним, сегодня ночью произошла авария на сетях водопровода на Лесном проспекте между Серпуховским и Ругозерским переулками.

Как рассказали читатели «Столицы на Онего», на утро пятницы на перекрестке Ругозерский — Лесной образовалась лужа глубиной около полуметра.

В пресс-службе Водоканала подтвердили, что заявка от ЕДДС по поводу прорыва водопровода на Лесном проспекте поступила ночью. На место сразу выехала аварийная бригада. В настоящее время специалисты занимаются устранением аварии.

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Комментарии

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