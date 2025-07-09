Водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска сегодня, 10 июля.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 10 июля, на дорогах города пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением. Из-за него многократно увеличивается риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.

О фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГАИ Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44