Водителей в Петрозаводске в субботу проверят на трезвость

В Госавтоинспекции Карелии сообщили в проверке 26 ноября.

В субботу в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» — автоинспекторы будут проверять, не сели ли водители за руль, выпив алкоголь.

По статистике ГИБДД Петрозаводска, за 10 месяцев 2022 года в столице Карелии сотрудники ДПС отстранили от управления 802 пьяных водителя. За это же время произошло 8 ДТП по вине выпивших водителей — 1 человек погиб, 12 были травмированы.

В Госавтоинспекции напомнили, что о фактах управления автомобилем пьяным водителей можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.