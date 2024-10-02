Водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки

«Контроль трезвости» пройдет 13 октября.

В воскресенье, 13 октября, водителей ждут массовые проверки, сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.



В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, в карельской столице пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

За девять месяцев в Петрозаводске произошло восемь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых три человека погибли и девять получили травмы.

Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями, отметили в источнике.