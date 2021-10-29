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Во время коронавирусных каникул водителей в Карелии будут держать подальше от инспекторов

Новости. Общество
08:05, 29 Октября 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска

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С 30 октября по 7 ноября подразделения ГИБДД Карелии ограничат личный прием граждан и общение с участниками ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Будут предприняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Автоинспекторам предписано по возможности не направлять участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Их присутствие в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС будет сведено к минимуму.

Если водителей отправят для оформления ДТП в подразделения ГИБДД, то им назначат конкретную дату и время явки, а прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности — через окна приема.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут оказывать только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений — заявки подаются через электронную почту на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.

Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет выдавать по предварительной записи по телефону.

В период нерабочих дней с автошколами могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. При этом обеспечивается термометрическое обследование — кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут.

Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в период нерабочих дней можно узнать на официальном сайте. 

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