Водителей ждут массовые проверки на дорогах Петрозаводска

11 октября в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости».
В пятницу, 11 октября, Госавтоинспекция Петрозаводска проведет очередное профилактическое мероприятие. Водителей ждут массовые проверки на состояние опьянения. Рейд направлен на предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей.
Как сообщили в ГАИ Петроазводска, сотрудники ДПС будут использовать персональные носимые видеорегистраторы. Записи с этих устройств могут служить доказательствами при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
О фактах управления автомобилем в состоянии опьянения можно сообщить по телефонам дежурной группы: 715-900 или 78-44-44.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала года более в Карелии тысячи нетрезвых водителей поймали за рулем. Согласно информации ГАИ, 107 из них повторно сели нетрезвыми за руль в течение года.