Водители автобусов в Петрозаводске отказываются везти людей в ТИЗ "Усадьба" по затопленной дороге

Проезд Тидена залит водой, водители отказываются везти людей в ТИЗ "Усадьба".

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители ТИЗ «Усадьба», которые рассказали, что на проезде Тидена «катастрофически аварийное состояние дороги, хотя ее ремонтировали в августе 2016 года. По дороге в Усадьбу тонут машины. Автобус № 25 уже перестал к ним ездить -водители ссылаются на плохое состояние дороги».

В администрации Петрозаводска журналистам сообщили, что руководителям отдела транспорта известно о проблеме на проезде Тидена.

«В ТИЗ „Усадьба“ уже выезжали чиновники городской мэрии, которые ознакомились с ситуацией, — рассказали в пресс-службе администрации, — также к решению проблемы планируется подключить „ТехРент“: рабочие сделают по бокам дороги отводы, чтобы ушла вода. С руководством транспортной компании, отвечающей за работу маршрута № 25, ведутся переговоры».