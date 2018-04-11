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Новости. От читателей
16:46, 11 Апреля 2018

Водители автобусов в Петрозаводске отказываются везти людей в ТИЗ "Усадьба" по затопленной дороге

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Проезд Тидена залит водой, водители отказываются везти людей в ТИЗ "Усадьба".

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители ТИЗ «Усадьба», которые рассказали, что на проезде Тидена «катастрофически аварийное состояние дороги, хотя ее ремонтировали в августе 2016 года. По дороге в Усадьбу тонут машины. Автобус № 25 уже перестал к ним ездить -водители ссылаются на плохое состояние дороги».

В администрации Петрозаводска журналистам сообщили, что руководителям отдела транспорта известно о проблеме на проезде Тидена.

«В ТИЗ „Усадьба“ уже выезжали чиновники городской мэрии, которые ознакомились с ситуацией, — рассказали в пресс-службе администрации, — также к решению проблемы планируется подключить „ТехРент“: рабочие сделают по бокам дороги отводы, чтобы ушла вода. С руководством транспортной компании, отвечающей за работу маршрута № 25, ведутся переговоры».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-04-11 18:01:01
Где же Брункс?! Вот всем же мэр виновата!
Американец
2018-04-11 17:23:07
а где яблочники?
однозначно
2018-04-11 17:16:58
Вечно недовольные куркули из Усадьбы пусть сами решают свои проблемы.
Гость
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