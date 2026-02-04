Водители: автомобили проваливаются в скрытые под снегом канавы в Петрозаводске

В Петрозаводске на Древлянке ежедневно водители, особенно таксисты и курьеры, съезжают в канавы и застревают, что приводит к затратам и угрозе безопасности.
В квартале после конечной остановки 10-го маршрута в Петрозаводске сложилась опасная ситуация: глубокие канавы вдоль улиц Университетская, Внутриквартальный проезд, Летний и Весенний проезды скрыты под снегом и наледью, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска».
Рекомендации для водителей:
— Двигайтесь максимально аккуратно, не приближайтесь к краю проезжей части, особенно в тёмное время суток;
— Паркуйтесь только на хорошо проверенных и просматриваемых участках.
Также автор публикации обращается к администрации и ГИБДД:
— Ситуация требует срочного решения — необходима установка предупреждающих знаков («Опасная обочина») до того, как произойдёт серьёзное ДТП. Пока знаки отсутствуют, каждый день начинается с вызова эвакуаторов.
