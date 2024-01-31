Водители двух крупных районов Петрозаводска поутру не нашли свои машины

Дорожная полиция эвакуировала шесть авто, помешавших уборке снега на Кукковке и Древлянке.
Минувшей ночью на Кукковке и Древлянке проводились снегоуборочные работы, о которых ГИБДД предупреждала накануне.
«Шесть автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку машин, — заявили в городской дорожной полиции. — Припаркованные с нарушениями автомобили, мешавшие работе снегоуборочной техники, были эвакуированы на специализированную стоянку».
Нарушителей ждет штраф в полторы тысячи рублей, заметили в Госавтоинспекции столицы Карелии.
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