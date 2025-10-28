Водители игнорируют новые знаки и создают аварийные ситуации на одной из улиц в Петрозаводске

В Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и Московской запретили повороты налево еще в сентября. Но многие водители новые знаки игнорируют.
С 1 сентября на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской запрещены повороты налево с Октябрьского проспекта.
— На перекрестке установлены знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам». Движение по Октябрьскому проспекту возможно только прямо и направо, — уточнили в ГИБДД города.
Однако многие водители продолжают ездить по привычке и создают аварийные ситуации на перекрестке.
Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям внимательнее проезжать данный участок дороги и соблюдать установленные правила дорожного движения.