Водители игнорируют запрет парковки в центре Петрозаводска (ФОТО)

Водители Петрозаводска не видят дорожные знаки и игнорируют требования ПДД, обратили внимание в городской Госавтоинспекции.
Ежедневно в карельской столице автоинспекторы пресекают десятки нарушений правил остановки/стоянки машин.
В дорожной полици напомнили, что нарушение требований, предписанных дорожным знаком 3.27 «Остановка запрещена» влечет за собой штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку.
Так, напомним, в марте в районе домов №3 и №6 по улице Дзержинского появились дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками.
Только в этом месте эвакуаторы работают почти каждый день, отметили в ГИБДД.
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