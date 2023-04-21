Водители игнорируют запрет парковки в центре Петрозаводска (ФОТО)

Водители Петрозаводска не видят дорожные знаки и игнорируют требования ПДД, обратили внимание в городской Госавтоинспекции.

Ежедневно в карельской столице автоинспекторы пресекают десятки нарушений правил остановки/стоянки машин.



В дорожной полици напомнили, что нарушение требований, предписанных дорожным знаком 3.27 «Остановка запрещена» влечет за собой штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку.







Так, напомним, в марте в районе домов №3 и №6 по улице Дзержинского появились дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками.



Только в этом месте эвакуаторы работают почти каждый день, отметили в ГИБДД.



