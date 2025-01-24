Водители получили травмы после столкновения иномарок в одном из районов Петрозаводска

Водитель одной из машин не уступил дорогу другому автомобилю, что привело к ДТП.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в понедельник, 27 января, в 16.50 у дома № 3 на улице Медвежьегорская в Петрозаводске.

Там столкнулись две иномарки. Один из водителей, 47-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, при совершении разворота не уступил дорогу автомобилю Ford, который ехал в попутном направлении прямо.

В результате происшествия водители автомобилей получили травмы.