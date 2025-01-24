Водители получили травмы после столкновения иномарок в одном из районов Петрозаводска

Водитель одной из машин не уступил дорогу другому автомобилю, что привело к ДТП.
О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло в понедельник, 27 января, в 16.50 у дома № 3 на улице Медвежьегорская в Петрозаводске.
Там столкнулись две иномарки. Один из водителей, 47-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, при совершении разворота не уступил дорогу автомобилю Ford, который ехал в попутном направлении прямо.
В результате происшествия водители автомобилей получили травмы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание