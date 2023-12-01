Водители легковушек отправили свои авто в кювет на федеральной трассе в Карелии

Пожарные Пряжинского района республики выезжали по тревоге на место ДТП.

В понедельник, 4 декабря, в 09:06, спасателям Пряжинского района стало известно о съезде автомобилей в кювет на 451 километре автомобильной дороги А-121.



Пожарные осмотрели место происшествия и отключили аккумуляторы машин. Пострадавших нет, сообщили в соцсети огнеборцы Пряжинского района.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что возле Леппясюрья иномарка протаранила дерево.