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Водители маршруток в Петрозаводске устроили разборки посреди дороги (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:13, 09 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Разборка водителей маршрутных автобусов попала на видео, пассажиры жалуются на беспредел.

Один из подписчиков «Столицы на Онего» прислал в редакцию видео, на котором запечатлена разборка между водителями, судя по подписи, маршрутных автобусов. Место действия — Октябрьский проспект в районе перекрестка с улицей Московская.

Помимо того, что водители увлечены разборками друг с другом больше, чем работой, пассажир жалуется на не самое деликатное вождение.

«Пассажиры в шоке, при тормозе чуть ли не к водителю летят, просто ужас, — возмущается автор видео, — если бы при вашем тормозе кто-то получил травму?»

Напомним, Минтранс Карелии напомнил маршрутчикам о запрете высаживать несовершеннолетних пассажиров.

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