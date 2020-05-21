Водители Mercedes превысили скорость более чем на 100 км/ч на трассах в Карелии

Водители более 120 тысяч раз нарушили скоростной режим на федеральных автотрассах республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 25 апреля водитель автомобиля Mercedes-AMG (житель Петрозаводска) на 433 км автодороги Р-21 "Кола" в районе поселка Мелиоративный превысил скорость на 121 км/ч – автомобиль двигался со скорость 211км/ч.

Еще один житель Петрозаводска 28 марта, управляя автомобилем Mercedes-Benz SL350, на 447 км федеральной дороги Р-21 "Кола" двигался со скорость 204 км/ч при норме – 90 км/ч.

А 8 мая водитель автомобиля Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС, житель Мурманской области, на 693 км федеральной дороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе превысил скоростной режим на 109 км/ч.

Ранее автоинспекторы остановили "летчика" на микроавтобусе.