Водителей-нарушителей в Петрозаводске наказали рублем, их железных коней отправили на штрафстоянку

Водителей-нарушителей, наплевавших на правила, оштрафовали в карельской столице.
Водители массово игнорируют правила дорожного движения, отметили дорожные полицейские карельской столицы.
Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, в понедельник, 14 октября, поступило несколько обращений от горожан о нарушениях правил остановки/стоянки в районе Литейной площади. Жители Петрозаводска сообщали, что автомобили затрудняют движение транспорта на этом участке.
Инспекторы ДПС выехали на место. В результате два автомобиля были перемещены на спецстоянку, и их водители получили штраф.
Дорожная полиция напомнила про запрет стоянки машин в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся автомобилем менее 3 метров. За данное нарушение предусмотрен штраф 2 тысячи рублей и задержание транспортного средства.
Паркуя автомобиль с нарушением, автолюбители создают препятствие для движения других машин.
Госавтоинспекторы попросили петрозаводчан и гостей города быть внимательными при выборе места для остановки/стоянки авто и не создавать неудобств себе и другим участникам дорожного движения.
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