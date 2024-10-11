Водителей-нарушителей в Петрозаводске наказали рублем, их железных коней отправили на штрафстоянку

Водителей-нарушителей, наплевавших на правила, оштрафовали в карельской столице.

Водители массово игнорируют правила дорожного движения, отметили дорожные полицейские карельской столицы.



Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, в понедельник, 14 октября, поступило несколько обращений от горожан о нарушениях правил остановки/стоянки в районе Литейной площади. Жители Петрозаводска сообщали, что автомобили затрудняют движение транспорта на этом участке.

Инспекторы ДПС выехали на место. В результате два автомобиля были перемещены на спецстоянку, и их водители получили штраф.

Дорожная полиция напомнила про запрет стоянки машин в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся автомобилем менее 3 метров. За данное нарушение предусмотрен штраф 2 тысячи рублей и задержание транспортного средства.

Паркуя автомобиль с нарушением, автолюбители создают препятствие для движения других машин.

Госавтоинспекторы попросили петрозаводчан и гостей города быть внимательными при выборе места для остановки/стоянки авто и не создавать неудобств себе и другим участникам дорожного движения.