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Новости. Общество
10:52, 25 Октября 2019
фото: ©Сайт администрации Петрозаводска

Водители не смогут парковаться на одном из переулков Петрозаводска

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По обеим сторонам Типографском переулка будет запрещена остановка транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 15 ноября в Типографском переулке (проезд к дому № 10 по улице Андропова) будет запрещена остановка транспорта.

Соответствующие знаки будут установлены по обеим сторонам проезжей части.

Организация дорожного движения на придомовой территории изменится по инициативе местных жителей. 

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