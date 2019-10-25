Водители не смогут парковаться на одном из переулков Петрозаводска

По обеим сторонам Типографском переулка будет запрещена остановка транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 15 ноября в Типографском переулке (проезд к дому № 10 по улице Андропова) будет запрещена остановка транспорта.



Соответствующие знаки будут установлены по обеим сторонам проезжей части.



Организация дорожного движения на придомовой территории изменится по инициативе местных жителей.