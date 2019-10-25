Водители не смогут парковаться на одном из переулков Петрозаводска

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По обеим сторонам Типографском переулка будет запрещена остановка транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 15 ноября в Типографском переулке (проезд к дому № 10 по улице Андропова) будет запрещена остановка транспорта.
Соответствующие знаки будут установлены по обеим сторонам проезжей части.
Организация дорожного движения на придомовой территории изменится по инициативе местных жителей.
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