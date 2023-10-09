Водители не смогут попасть в отдаленный район Петрозаводска

Движение по понтонному мосту в Соломенном полностью перекроют уже вечером в четверг.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, с 20.00 часов 11 октября до 06.00 часов 12 октября запретят движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив.

Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям безопасности.

Про то, смогут ли проехать по мосту автомобили экстренных служб, в мэрии не сообщили. Пешеходов временные ограничения не коснутся.

В администрации Петрозаводска также напомнили, что 10 и 11 октября с 00.30 часов до 05.00 часов движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив будет запрещено.