Водители оставили свои автомобили посреди дороги и затруднили уборку снега в Петрозаводске

Очевидцы поделились фотографией в соцсети.
Горожане написали о том, что некоторые водители оставляют свои машины на дорогах и препятствуют работе снегоуборочной техники. Об этом сообщили в паблике Мой Петрозаводск.
«Сначала оставляем свои машины, затрудняя уборку улиц, а потом будете возмущаться, что эти самые дороги не очищены. В чем логика?», — написали авторы поста.
Ранее писали о том, что Госкомитет опубликовал видео, в котором отчитался об уборке снега в Петрозаводске.
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