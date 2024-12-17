Водители оставили свои автомобили посреди дороги и затруднили уборку снега в Петрозаводске

Очевидцы поделились фотографией в соцсети.

Горожане написали о том, что некоторые водители оставляют свои машины на дорогах и препятствуют работе снегоуборочной техники. Об этом сообщили в паблике Мой Петрозаводск.

«Сначала оставляем свои машины, затрудняя уборку улиц, а потом будете возмущаться, что эти самые дороги не очищены. В чем логика?», — написали авторы поста.

Ранее писали о том, что Госкомитет опубликовал видео, в котором отчитался об уборке снега в Петрозаводске.