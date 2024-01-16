Водители Петрозаводска резко раскритиковали власти за недоорганизацию движения во время уборки снега

На Карельском проспекте накануне вечером скопилась большая пробка.

Один из пользователей сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» по имени Александра Анатольевича резко отозвался на отсутствие реверсивного движения во время уборки снега вечером 17 января.



«Как это замечательно, ехать к десяти вечера домой с работы и постоять в пробке из-за того, что у кого-то не хватает мозгов организовать реверсивное движение при уборке снега на Карельском проспекте», — написал петрозаводчанин.



Напомним, ранее мы сообщали о снегоуборочных работах в трх районах карельской столице.