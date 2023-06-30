Водители Петрозаводска сообщают об опасных провалах на дорогах (ФОТО)

Дыры в асфальте замечены в центре Петрозаводска, на Зареке и Голиковке.

Пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Анатолий Иванов предупредил автомобилистов об опасных провалах в историческом центре города.



«Будьте осторожны. Перекресток Еремева - Куйбышева. Диспечеру 051 информацию передал. Глубина провалов до 25 сантиметров», - написал петрозаводчанин.



Позже горожанка Анна Абрамова сообщила о такой же ситуации на Зареке.



«На перекрестке Луначарского - А. Невского образовался провал в асфальте. Пока что небольшой. В ЕДДС информация доведена. Будьте осторожны», - предупредила она.















Ранее читатели прислали в редакцию «Столицы на Онего» фото огромной ямы на улице Машезерская.



Она частично забросана досками и прочим мусором. Несмотря на это, по словам жителей, яма представляет собой серьезное препятствие для въезжающих во двор автомобилей.