Водители Петрозаводска жалуются на работу светофоров на новой развязке Кирова - Иссерсона

Автомобилисты карельской столицы недовольны режимом работы светофоров на развязке, которую в народе прозвали «осьминог».

Автолюбители республиканской столицы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» оставляют жалобы на работу светофоров на пересечении улиц Кирова, Михаила Иссерсона и набережной Варкауса.



«Мне одной показалось, что работа светофоров на Иссерсона изменена? Сегодня утром поворачиваем у мэрии под стрелку и упираемся во все красные светофоры, когда как раньше всегда успевали проезжать все четыре штуки на «зеленый», — написала анонимный автор.



«Что сделали со светофорами на Исерсона», — спросил Алексей Мокейков.



«Обратили внимание какая дичь произошла со светофорами на ул Куйбышева? Надеюсь это сбой какой-то? Кто не в курсе, раньше «зеленый» включался синхронно на всех светофорах и пропускная способность была на высоте. Сейчас от Ленина до Малой Слободской горит «зеленый», а дальше «красный». Из-за этого образуется затор до самого проспекта Ленина», — возмутился Андрей Репин.



В мэрии города нам сообщили, что сбой в режим работы светофоров на этом кольце внес ураган «Ян». Сейчас все работает в штатном режиме, заверили чиновники.



Отметим, за характерную форму это кольцо в народе прозвали «осьминог».