Водители сообщили о бегающем по Петрозаводску кабане

На Древлянке кабан перебежал дорогу, сообщили водители-очевидцы.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось сообщение от водителей, что 22 октября в 20.30 после моста Кукковка-Древлянка, в сторону Древлянки, "перебегал дорогу здоровый кабан".

"Еле успели оттормозиться, прокомментировал увиденное автомобилист. - Спасибо тем водителям, что ехали позади, и успели также вовремя среагировать".