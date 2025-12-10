Водители, спровоцировавшие смертельное ДТП на автобусной остановке в Петрозаводске, получили условный срок

Петрозаводский суд признал виновными водителей, по вине которых погибла женщина и серьезно пострадал мужчина на Лососинском шоссе летом прошлого года.
Петрозаводский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о смертельном ДТП на Лососинском шоссе. Об этом сообщила Прокуратура Карелии. Два водителя осуждены за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
Напомним, авария произошла 26 июля 2024 года днем. Водитель автомобиля марки «Инфинити», двигаясь по Лососинскому шоссе, превысил скорость, в результате чего столкнулся с автомобилем марки «Шкода Фабия», который, двигаясь в попутном направлении, перестроился в левую полосу, при этом пересек сплошную линию разметки.
— В результате обоюдного нарушения правил дорожного движения, автомобиль «Инфинити» столкнулся со «Шкодой Фабия» и, изменив траекторию движения, сбил пассажиров, выходивших из троллейбуса на автобусной остановке. Здоровью одного пассажира причинен тяжкий вред, вторая пострадавшая скончалась от полученных повреждений, — напомнили в ведомстве.
Суд приговорил водителя «Инфинити» к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. Водителя «Шкоды Фабия» — к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и лишением права управления транспортным средством на срок 1 год.
Напомним, Прокуратура просила по 3 и 2 года соответственно в колонии-поселении. Добавим, что водитель «Инфинити» вину признал, а водитель «Шкоды» — частично — только в том, что нарушил правила дорожного движения при перестроении, но виновным в смерти женщины он себя не считает. Во время заседаний он много раз пытался обратить внимание суда на то, что на финал истории повлиял и водитель троллейбуса, который высадил людей фактически на проезжую часть, не подъехав, как положено к остановке. Водителя троллейбуса по этому делу не устанавливали и не допрашивали, ранее сообщало издание «Губернiя Daily».