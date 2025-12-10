РЕКЛАМА
От героя Чеченской до убийцы с гранатомётом: за что посадили экс-депутата Карелии Тимура Зорнякова
10 декабря, 20:15 Статьи
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50 Статьи
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Морозы до -12°С вернутся в Карелию 12 декабря

17:01

Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

16:51

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости свиным и гонконгским гриппами

16:42

Эксперты рассказали, что 50% жителей Карелии ищут новогоднюю подработку

16:15

Сортавальская стела претендует на звание лучшей во всероссийском конкурсе

16:02

Труп пожилой женщины обнаружили в закрытой квартире в Петрозаводске

15:48

Ветераны СВО из Карелии участвуют в форуме «Вместе победим!»

15:40

Водители, спровоцировавшие смертельное ДТП на автобусной остановке в Петрозаводске, получили условный срок

15:36

В Карелии внедрили современные методы хирургии увеличенной предстательной железы

15:32

В Минтрансе Карелии рассказали, когда пройдут ходовые испытания парома в Панозеро

15:14

Мужчина ножом изрезал незнакомца возле кафе в Кондопоге

14:55

МЧС Карелии предупредило о резком ухудшении погоды к вечеру четверга

14:40

В Пудожском районе автомобиль съехал с трассы и перевернулся

14:32

Вынесен приговор беломорскому эксгибиционисту, который приставал к восьми детям

14:13

В Петрозаводске арестован водитель без прав, устроивший ДТП

14:02

В городе Сортавала семья погибшего на производстве рабочего получит 1,3 млн рублей

13:35

Кондопожанин с «разбитым сердцем» ключами расцарапал автомобиль бывшей возлюбленной

13:13

Художественная подсветка украсила памятники в центре Петрозаводска

12:50

Уникальный карельский минерал из Заонежья получил международную регистрацию

12:32

Супруги Стафеевы из Сегежи отметили золотую свадьбу

12:17

От защитников Корелы до Андропова: Артур Парфенчиков представил Владимиру Мединскому идеи новых памятников

12:10

На участке трассы «Кола» полностью перекроют движение транспорта

12:02

В Карелии суд ограничил свободу гражданина на 7 месяцев за кражу паспорта

11:48

В подъезде жилого дома в городе Сортавала загорелся электрощит со счетчиками

11:28

Мужчину госпитализировали после ДТП в Пудожском районе

11:14

Назван размер социальных пенсий в России в 2026 году

11:00

Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки

10:55

В России выбрали слово года

10:44

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова введён карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

10:35

В Карелии открылся центр реабилитации после инсульта с новейшим оборудованием

10:25

Петрозаводчанка взяла в займы 450 тысяч рублей и перевела их мошенникам

10:14

Свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах в ночь на 11 декабря

09:58

Получивший 12 лет колонии Тимур Зорняков показал, как стрелял из гранатомета в бизнесмена Белугу

09:30

Житель Кемского района Николай Федоров погиб в ходе СВО

08:58

В Петрозаводске откроется выставка, воссоздающая атмосферу советского Нового года

08:39

«Сбормобиль» проедет по Петрозаводску в субботу

08:19

В Минспросвещения России назвали даты проведения школьных выпускных в 2026 году

08:02

Австралия первой в мире вводит запрет на использование соцсетей подростками

07:42

В «Паанаярви» обновят информацию о редких растениях и животных

07:22

Провалившегося под лед мужчину спасли в Карелии

07:03

Финские власти хотят создать особую экономическую зону на границе с Россией

06:42

Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»

00:10

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

В Карелию идут снегопады

21:31

Коллекторов в Карелии привлекли к ответственности за звонки бывшему работодателю должника

20:45

Упитанный кабан устроил променад по улицам Эссойлы

20:00

В Петрозаводске появится музей-аквариум

19:31

В Петрозаводске без вести пропал 45-летний мужчина

19:02

Восьмой троллейбус увеличит время работы

18:44

Прямой автобусный рейс свяжет Карелию с Брянском

18:12

Экс-депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков приговорен к 12 годам колонии

17:30

Огромных крыс заметили жители Петрозаводска в центре города

17:23

Снег с дождём и до +5°С: какая погода ожидается в Карелии 11 декабря

17:05

В Кеми простятся с погибшим на СВО Дмитрием Миренковым

16:45

После серии проигрышей «Динамо-Карелия» одержала победу в выездном матче

16:35

Жителей Северо-Запада раздражает, когда коллеги опаздывают на рабочие созвоны

16:19

Фасад дома на площади Гагарина в Петрозаводске снова осыпается

16:12

Здание Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте не аварийное

16:06

Стали известны подробности ДТП на трассе в Олонецком районе

15:48

Фигуристка из Карелии за неделю выиграла два «золота» и стала мастером спорта

15:38

Инвестиции в экономику Карелии с начала года выросли до 65 млрд рублей

15:28

Карелия получит дополнительные средства на газификацию

15:15

Минобразования Карелии опровергло информацию о конкурсе школьных сочинений о генерале Никифорове

14:57

Десятки семей обратились за месяц за помощью в кризисный центр «Мама-Дом»

14:32

В «ПКС – Водоканал» рассказали, кто стоит на страже чистой воды в Онежском озере

14:25

Больше 40 лет в небе: в Карелии сняли фильм о начальнике Калевальского авиаотделения

14:16

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов

14:02

Почтовое отделение на Шуйской станции могут построить раньше срокараньше срока

13:49

Скончался известный сатирик и автор «Аншлага» Леонид Французов

13:35

Автомобиль опрокинулся на крышу при обгоне в Олонецком районе

13:16

Сортавальский школьник отправился в Ленобласть и передал мошенникам родительские сбережения

12:52

Два ветхих дома сносят в Петрозаводске

12:37

Наталья Виртуозова: Национальный центр «Россия» начинает путешествие в «Книгу сказок»

12:30

В городе Сортавала пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома

12:21

В Петрозаводске не хватает 140 учителей и воспитателей

11:57

Предприниматель Леонид Белуга выступит как пострадавший по делу экс-депутата Тимура Зорнякова

11:49

Более 150 семей участников СВО смогли переехать из аварийного жилья в этом году

11:30

41-летняя автоледи попала в больницу после столкновения двух иномарок в центре Петрозаводска

11:20

Карельские уличные тренажеры установят в Валенсии

11:05

122 нарушения выявили в содержании домов в Петрозаводске

10:46

Молодой челябинец погиб при столкновении с фурой на трассе в Лоухском районе

10:29

Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова провела уникальную операцию на поджелудочной железе

10:15

В Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум

10:01

Глава Карелии дал старт акции «Рождественский подарок бойцу»

09:45

Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске

09:29

В Карелии подорожает вход в национальный парк «Паанаярви»

08:59

Снегоуборочная машина сгорела в Беломорском округе

08:38

Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах через СБП и «Мир»

08:20

«АвтоВАЗ» завершит 2025 год без убытков и выпустит несколько новых автомобилей в 2026 году

08:00

В Петрозаводске на Пушкинской улице установили новогоднюю ёлку

07:40

Поток туристов в Петрозаводске удвоился за шесть лет

07:20

В Карелии просрочка по кредитам у ИП составила 157 млн рублей, но снизилась на 20%

07:00

В Карелии в 2026 году изменятся размеры налогов и арендной платы за землю

06:40

В 2026 году программа диспансеризации в России будет дополнена новыми обследованиями

00:10
Петрозаводский суд признал виновными водителей, по вине которых погибла женщина и серьезно пострадал мужчина на Лососинском шоссе летом прошлого года.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Петрозаводский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о смертельном ДТП на Лососинском шоссе. Об этом сообщила Прокуратура Карелии. Два водителя осуждены за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Напомним, авария произошла 26 июля 2024 года днем. Водитель автомобиля марки «Инфинити», двигаясь по Лососинскому шоссе, превысил скорость, в результате чего столкнулся с автомобилем марки «Шкода Фабия», который, двигаясь в попутном направлении, перестроился в левую полосу, при этом пересек сплошную линию разметки.

— В результате обоюдного нарушения правил дорожного движения, автомобиль «Инфинити» столкнулся со «Шкодой Фабия» и, изменив траекторию движения, сбил пассажиров, выходивших из троллейбуса на автобусной остановке. Здоровью одного пассажира причинен тяжкий вред, вторая пострадавшая скончалась от полученных повреждений, — напомнили в ведомстве.

Суд приговорил водителя «Инфинити» к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. Водителя «Шкоды Фабия» — к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и лишением права управления транспортным средством на срок 1 год.

Напомним, Прокуратура просила по 3 и 2 года соответственно в колонии-поселении. Добавим, что водитель «Инфинити» вину признал, а водитель «Шкоды» — частично — только в том, что нарушил правила дорожного движения при перестроении, но виновным в смерти женщины он себя не считает. Во время заседаний он много раз пытался обратить внимание суда на то, что на финал истории повлиял и водитель троллейбуса, который высадил людей фактически на проезжую часть, не подъехав, как положено к остановке. Водителя троллейбуса по этому делу не устанавливали и не допрашивали, ранее сообщало издание «Губернiя Daily».

