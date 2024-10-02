Водители устроили аварию с дракой в Петрозаводске

Видео опубликовали в соцсетях.

Водители сначала устроили ДТП, а потом начали драться в карельской столице. Информацию и видео опубликовали в телеграм-канале ДТП ПТЗ.

Судя по кадрам, транспортные средства столкнулись и получили серьезные повреждения. Мужчины вышли из своих авто, а потом начали драться. Обстоятельства ДТП уточняются.