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Водители в Карелии не оплатили более 700 штрафов с начала года

Новости. Общество
09:31, 08 Февраля 2023
фото: © Sambulov Yevgeniy / shutterstock

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С начала 2023 года автомобилисты в Карелии забыли оплатить более 700 штрафов.

С начала года у водителей в республике накопилось более 700 неоплаченных штрафов. Госавтоинспекция Карелии напомнила, что срок для добровольной оплаты составляет 60 дней.

«Верный способ сэкономить на штрафе 50% — оперативно оплатить его в течение 20 дней. Срок считают с даты постановления», - сообщили в региональной ГИБДД.

Кроме того, в дорожной полиции рассказали, на какие штрафы не действует указанная скидка. Это все наказания, связанные с пьяной ездой; нарушение правил движения через железнодорожные пути; нарушение ПДД или правил эксплуатации машины, повлекшее вред здоровью. Также это вождение без прав; повторные нарушения.

Скидка не действует, если водитель получил отсрочку или рассрочку уплаты штрафа.

Контролировать свои штрафы можно на сайте Госавтоинспекции; 
в личном кабинете на госуслугах; в мобильном приложении «Госуслуги Авто». 

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