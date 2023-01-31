Водители в Карелии не оплатили более 700 штрафов с начала года

С начала 2023 года автомобилисты в Карелии забыли оплатить более 700 штрафов.

С начала года у водителей в республике накопилось более 700 неоплаченных штрафов. Госавтоинспекция Карелии напомнила, что срок для добровольной оплаты составляет 60 дней.



«Верный способ сэкономить на штрафе 50% — оперативно оплатить его в течение 20 дней. Срок считают с даты постановления», - сообщили в региональной ГИБДД.



Кроме того, в дорожной полиции рассказали, на какие штрафы не действует указанная скидка. Это все наказания, связанные с пьяной ездой; нарушение правил движения через железнодорожные пути; нарушение ПДД или правил эксплуатации машины, повлекшее вред здоровью. Также это вождение без прав; повторные нарушения.



Скидка не действует, если водитель получил отсрочку или рассрочку уплаты штрафа.



Контролировать свои штрафы можно на сайте Госавтоинспекции;

в личном кабинете на госуслугах; в мобильном приложении «Госуслуги Авто».