Водители в Петрозаводске вновь помешали уборке и остались без машин

Жители крупнейших районов карельской столицы опять проигнорировали требования знаков.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об очередных эвакуациях автомобилей. На этот раз требования дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств, проигнорировали восемь водителей на Древлянке и Кукковке.
Припаркованные с нарушением автомобили, мешавшие уборки снега, были эвакуированы на штрафстоянку.
Нарушителей ждёт штраф в полторы тысячи рублей. В ГИБДД еще раз призвали водителей быть внимательными при парковке автомобилей.
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