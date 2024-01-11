Водители в Петрозаводске вновь помешали уборке и остались без машин

Жители крупнейших районов карельской столицы опять проигнорировали требования знаков.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об очередных эвакуациях автомобилей. На этот раз требования дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств, проигнорировали восемь водителей на Древлянке и Кукковке.

Припаркованные с нарушением автомобили, мешавшие уборки снега, были эвакуированы на штрафстоянку.

Нарушителей ждёт штраф в полторы тысячи рублей. В ГИБДД еще раз призвали водителей быть внимательными при парковке автомобилей.