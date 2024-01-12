Водители встречных авто после столкновения отправили лечиться своих пассажирок

Авария, в которой столкнулись встречные автомобили, произошла в Суоярвском районе Карелии.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в воскресенье, 14 января, в 14.00 около поселка Тойвола в Суоярвском районе на 36 километре региональной автодороги. Там водитель Renault Symbol столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Niva.

В результате ДТП травмы получили две женщины-пассажиры обоих автомобилей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.