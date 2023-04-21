Водители заметили праздного лося возле взлетной полосы аэродрома под Петрозаводском

В воскресенье, 11 июня, автомобилистов Карелии предупреждали о диком животном на трассе из Петрозаводска до Суоярви, рядом с аэропортом.

Как накануне в сети сообщила пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Александра Норовкова, на одной из региональных трассы был замечен прогуливавшийся лось.



«На обочине суоярвской трассы, в районе взлетной полосы аэропорта, в 16.00 замечен лось, гуляющий в кустах», - написала она.



Напомним, 8 июня мы сообщали о лосе, который бегал по федеральной трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии.