Водители заметили праздного лося возле взлетной полосы аэродрома под Петрозаводском

В воскресенье, 11 июня, автомобилистов Карелии предупреждали о диком животном на трассе из Петрозаводска до Суоярви, рядом с аэропортом.
Как накануне в сети сообщила пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Александра Норовкова, на одной из региональных трассы был замечен прогуливавшийся лось.
«На обочине суоярвской трассы, в районе взлетной полосы аэропорта, в 16.00 замечен лось, гуляющий в кустах», - написала она.
Напомним, 8 июня мы сообщали о лосе, который бегал по федеральной трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии.
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