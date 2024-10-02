Водителя автобуса ищут в Ладва-Веткинскую школу

Работодатели обещают официальное трудоустройство и стабильный доход.

Водителя школьного автобуса ищут в Ладва-Веткинскую школу № 7. Информацию об этом сообщили в паблике МОУ «Ладва-Веткинская ООШ № 7».

«Если Вы или Ваш знакомый ищет место работы, то мы готовы принять Вас в наш коллектив», — написали авторы поста.

Работодатели обещают официальное трудоустройство по ТК РФ, оформление санитарной книжки, отпуск 44 дн, зарплату от 40 тысяч рублей, компенсацию затрат на жилье или дорогу, пакет документов в соответствии с законодательством РФ.

Требования к водителю: стаж не менее одного года (за последние три года) водителем пассажирского транспорта. Телефон для связи: +79004600430 (Дмитрий Викторович).

Ранее мы сообщали о том, что глава администрации Прионежского района провел выездное совещание на проблемном мосту в Ладва-Ветке. Он обещал, что дефекты в настиле моста устранят в кратчайшие сроки.