Водителя будут судить за ДТП в Карелии, где серьезно пострадал пассажир

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
37-летний житель поселка Немино в Карелии предстанет перед судом за ДТП, в котором его пассажир получил тяжелые травмы. Прокуратура Медвежьегорского района утвердила обвинительное заключение по этому делу.
Авария произошла в октябре прошлого года на дороге из Медвежьегорска в деревню Толвуя. Мужчина управлял автомобилем Kia Spectra в темное время суток. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет, после чего опрокинулась.
В результате ДТП пассажир автомобиля получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Водитель полностью признал свою вину и принес пострадавшему извинения.
Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.
