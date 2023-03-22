Водителя, который врезался в столб и покалечил пассажира на юге Карелии, наказали условно

Жителя Сортавальского района Карелии наказали условно за ДТП, в котором пассажир автомобиля получил тяжелые травмы.

Сортавальский городской суд вынес приговор местному жителю. Как удалось доказать, в ноябре 2021 года мужчина управлял автомобилем на одной из улиц райцентра.



Он слишком разогнался, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и врезался в опору столба уличного освещения.



В результате ДТП его пассажир получил травмы, которые эксперты сочли тяжкими.



Сортавальский городской суд признал виновным водителя и приговорил его к полугоду лишения свободы. На этом же заседании наказание назначено условно с испытательным сроком один год.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.