Санавиация Карелии доставила в Республиканскую больницу водителя, получившего тяжелые травмы в ДТП с трактором

В Сортавальской ЦРБ мужчину оперировали несколько часов, в Республиканской больнице имени В.А. Баранова он продолжит лечение.

Подробности оказания медицинской помощи водителю, который серьезно пострадал в дорожной аварии в Сортавальском районе 26 сентября, рассказали в Минздраве Карелии.

Там на 258 километре федеральной автодороги А-121 Сортавала около поселка Вуорио водитель не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с трактором. В результате ДТП молодой человек получил серьезные травмы.

Бригада скорой помощи доставила его в Сортавальскую ЦРБ, где ему провели экстренную многочасовую операцию. Потом пациента подготовили к транспортировке в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова для дальнейшего лечения.

Как сообщили в ведомстве, вертолетом санитарной авиации мужчину доставили в Республиканскую больницу.

Напомним, ДТП с легковушкой и трактором произошло вечером во вторник, 26 сентября, в 22.14, в Сортавальском районе Карелии. Для ликвидации последствий аварии привлекали пожарных. Они осмотрели автомобиль, отключили аккумулятор, смыли обломки и стекла с дороги.