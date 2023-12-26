Водителя лесовоза в Карелии осудили за кражу древесины

В Медвежьегорске завершился суд над местным жителем, обвиняемым в краже, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд в Медвежьегорске признал собранные следователями местного отдела Следкома Карелии доказательства достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине, признанному виновным в краже.

Как было установлено, в июне и июле 2022 года подсудимый — водитель лесовоза в одной из фирм — тайно вывозил и разгружал у своего дома бревна, чтобы потом воспользоваться ими в личных целях.

Общий ущерб организации составил более 259 тысяч рублей.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, у обвиняемого был арестован автомобиль.

Суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы на три года условно. С испытательным сроком также три года.