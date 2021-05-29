Реклама на сайте
Прислать новость
Пьяный водитель врезался в светофор в городе горняков Карелии 1
29.05.2021 16:50
Питомцы приюта для животных в Петрозаводске остались без еды 3
29.05.2021 14:15
В Карелии подросток заплатит за езду на мопеде без прав крупный штраф 4
29.05.2021 16:39
Загранпаспорта для россиян будут выдавать по новым правилам 1
29.05.2021 13:26
Глава Карелии запретил вырубать лес у Риеккалансаари в Приладожье 4
29.05.2021 15:14

Водителя маршрутки в Петрозаводске оштрафовали за разговор по телефону на работе

Новости. Происшествия
11:43, 30 Мая 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска в ходе проверки автобусов выявила водителя-нарушителя.

В Петрозаводске для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция проводит ежедневные сплошные проверки автобусов. В ходе которых сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
28.05.2021 13:07

Так, во время рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили водителя-нарушителя, который во время перевозки пассажиров разговаривал по телефону, подвергая, таким образом, всех опасности.

«В отношении водителя маршрутного автобуса вынесено постановление об административном правонарушении за пользование во время движения транспортным средством телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», - сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Согласно закону, за данное нарушение водителю грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-30 12:45:02
Кот ПЛакаль.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
28.05.2021, 18:20
В лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка
27.05.2021, 19:29
Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)
28.05.2021, 10:45
Лето придет в Карелию со снегом и ливнями

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 9
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»