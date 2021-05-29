Водителя маршрутки в Петрозаводске оштрафовали за разговор по телефону на работе

Госавтоинспекция Петрозаводска в ходе проверки автобусов выявила водителя-нарушителя.

В Петрозаводске для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция проводит ежедневные сплошные проверки автобусов. В ходе которых сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.

Так, во время рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили водителя-нарушителя, который во время перевозки пассажиров разговаривал по телефону, подвергая, таким образом, всех опасности.

«В отношении водителя маршрутного автобуса вынесено постановление об административном правонарушении за пользование во время движения транспортным средством телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», - сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Согласно закону, за данное нарушение водителю грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.