Водителя мусоровоза в Карелии трижды поймали пьяным за рулем

Жителя Лоухского района, регулярно управлявшего мусоровозом в состоянии опьянения, будут судить, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Лоухском районе прокуратура проводила проверку и выявила, что местного жителя привлекли к административной ответственности, а надо было к уголовной.

Как показала проверка, в феврале 2018 года постановлением мирового судьи судебного участка Лоухского района работник управляющей организации – водитель мусоровоза за управление автомобилем в состоянии опьянения был подвергнут административному наказанию в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами.

Вместе с тем, суд не учел, что на момент совершения правонарушения водитель имел непогашенную судимость за аналогичные действия.

При таких обстоятельствах получается, что водитель мусоровоза был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения уже третий раз, и его ждет не административное наказание, а уголовное - ст.264.1 УК РФ.

По протесту прокурора Лоухский районный суд постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности отменил.

Материалы же проверки для решения вопроса об уголовном преследовании нарушителя прокурор направил в ОМВД России по Лоухскому району, где по ним было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время предварительное расследование окончено, уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

В соответствии с уголовным законом за совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; в виде принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.