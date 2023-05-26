Водителя после взрыва газа в машине отправили из Петрозаводска в ожоговый центр Петербурга

Утром 28 мая жителя Прионежья, обожженного взрывом газа в автомобиле, вертолетом доставили в Петербург, сообщили в Минздраве Карелии.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава, 28 мая в 10.30 пациента БСМП Петрозаводска вертолетом санитарной авиации отвезли в ожоговый центр Санкт-Петербурга.



Напомним, 26 мая, в 14.30, на Суоярвском шоссе, недалеко от выезда из Петрозаводска, в иномарке взорвался газовый баллон.



Его вез домой житель Прионежья 1964 года рождения. Водитель успел выбежать из автомобиля, в тяжелом ожоговом состоянии его госпитализировали в БСМП.



Ранее пользователи соцсети опубликовали видео происшествия.