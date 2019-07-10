Водителя предприятия оштрафовали за загрязнение леса в Петрозаводске

Водитель автомобиля слил техническую воду в зеленой зоне города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Автомобиль с вакуумным приспособлением для перевозки жидких отходов, из которого в лесополосе возле проезда Южного производился слив технической воды с камнеобрабатывающего производства, задержал общественный инспектор.

"На основании составленных материалов было возбуждено дело об административном правонарушении, выявлен его виновник. В настоящее время административное дело рассмотрено, вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа", – сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.



При обнаружении несанкционированных свалок и лиц, занимающихся незаконным складированием и сливом отходов, просьба сообщать по телефону МКУ "ЕДДС" 051 или телефону дежурной службы полиции – 102.