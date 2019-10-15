Водителя с просроченными правами оштрафовали на трассе в Карелии

Мужчину остановили на 500 км автодороги Р-21 Кола, сообщили в ГИБДД Карелии.

во втоник, 15 октября, в Кондопожском районе сотрудники ДПС привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Renault, не имеющего права на управление транспорными средствами. 13 октября истек срок действия водительского удостоверения.



За нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.